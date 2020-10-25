В Минске начали закрывать станции метро перед протестной акцией

В Минске перед очередной масштабной акцией сторонников оппозиции метрополитен приостановил работу двенадцати станций.

Кроме того, в городе начались перебои с интернетом. В центр Минска стянули спецтехнику и усилили меры безопасности.

Напомним, сегодня истекает "народный ультиматум", выдвинутый экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действующему главе государства Александру Лукашенко.

От нынешнего президента ждут, что он освободит политзаключенных, отдаст приказ силовикам прекратить насилие и освободит свой пост, иначе будет начата национальная забастовка.