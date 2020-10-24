В Челябинске активисты призывают остановить передачу участков городского бора в частные руки

В Челябинске активисты, защищающие территорию городского бора от застройки, провели встречу, на которой обсуждали, как будут отстаивать отдельные земельные участки, которые, по их мнению, незаконным образом попали в частные руки и могут быть застроены многоэтажками. На встрече были представители застройщика, получившего право возвести на прилегающих к бору участках четыре корпуса. Представитель пообещал "не строить без учета мнения", но его словам активисты не поверили.

"Губернатор должен подключить все силовые структуры, какие есть. Прокуратура и Следственный комитет должны выяснить, каким образом можно было перевести земли ООПТ в частные руки. ООПТ должна быть приведена к границам 2001 года. Границы должны быть обозначены однозначно раз и навсегда", - заявил лидер движения "Горожане" Андрей Костенко.

По словам активистов, участков под застройку в районе бора (природного памятника) может быть до 20.

Таких земельных участков на границе бора может быть до 20. Никаких внятных объяснений со стороны городских властей или, например, со стороны ответственных лиц министерства экологии Челябинской области пока не прозвучало.