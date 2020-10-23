Челябинские активисты устраивают прогулку в защиту городского бора и зовут на встречу губернатора

24 октября активисты движения "Горожане" намерены провести прогулку по территории Челябинского городского бора и выяснить статус отдельных земельных участков в границах этого природного памятника. На встречу активисты пригласили губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которому намерены передать свои вопросы о возможной застройке территории городского бора, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициаторами акции выступили депутат совета Центрального района Елена Вахтина и лидер движения Андрей Костенко, это не первая акция активистов в защиту территории городского бора в Челябинске от точечной застройки. Как утверждают Вахтина и Костенко, ряд земельных участков, прилегающих к бору, каким-то непонятным образом мог быть выведен из охранной зоны и в дальнейшем может быть использован под жилую, либо коммерческую застройку. Таких земельных участков на границе бора может быть до 20.

Никаких внятных объяснений со стороны городских властей или, например, со стороны ответственных лиц министерства экологии Челябинской области пока не прозвучало. Собственно, именно об этом и хотят спросить активисты в субботу 24 октября губернатора Текслера.

Следует отметить, что в последнее время вопросы застройки в городском бору Челябинска вызывают все большее возмущение горожан. Были суды и обращения в прокуратуру по поводу планов областных властей возвести здесь детскую онкологическую больницу (проект был поддержан депутатами Законодательного собрания Челябинской области и в администрации губернатора), что вызвало град критики со стороны экспертного сообщества. Разбирательства, кстати, идут до сих пор.

Не меньшее раздражение у активистов вызвало решение о реконструкции отдельных объектов, находящихся на балансе управления делами губернатора и известных как "обкомовские дачи" еще с советских времен. И вот, теперь активисты увидели угрозу бора со стороны отдельных застройщиков, которые намерены возводить и продавать жилье практически прямо на территории памятника природы.