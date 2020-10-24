От автора "Свобода лучше,чем несвобода": "Эпидемия COVID-19 показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей"

Зампред Совета безопасности РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев написал статью к 75-летнему юбилею ООН. Ее опубликовал RT.

Медведев пишет, что благодаря ООН мир не скатился "в пучину третьей мировой войны", но в целом принципы организации попираются сплошь и рядом, и началось это буквально на следующий год после создания ООН.

В последующих абзацах Медведев вдруг перестает быть либералом и – страшное дело – "наезжает" на свою любимую цифровизацию всего и вся: "Развитие "цифры", к сожалению, неизбежно влечёт и рост числа преступлений в информационной среде (которые, отметим, стали гораздо более распространены в период пандемии нового коронавируса)".

"Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности", - пишет Медведев.

"Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование, - пишет зампред СБ РФ, наступая на "политические свободы". - Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. Для этого нужны эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти. Именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с ее последствиями, сохранили миллионы жизней".

"Опасения возрождения тоталитарных "супергосударств", каким была фашистская Германия, заставили правительства многих стран (прежде всего европейских) после окончания Второй мировой войны пойти на существенное ограничение собственного национального суверенитета, делегирование полномочий на надгосударственный уровень. Этот опыт получился весьма различным", - оценивает Медведев ситуацию.

"Слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз. Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре. К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии. И сегодня мы видим примеры "несостоявшихся государств" (failed states), не способных построить стабильную политическую систему, обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне (в том числе и на постсоветском пространстве)", - считает экс-премьер.

Также Медведев полагает, что "для стабильного развития человечества мало плюрализма и неограниченной свободы слова".

"Социальную справедливость невозможно восстановить только развитием рыночной экономики без вмешательства государства (согласно концепции Laissez-faire) или щедрыми, но разовыми благотворительными проектами. Для этого необходимы рука государства, осмысленная бюджетная политика, ответственное и стабильное правительство, понимание долгосрочных целей социально-экономического развития. От государств требуются решительные шаги по адаптации национальных экономических и политических систем к современным вызовам", - говорит Медведев.