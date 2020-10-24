24 Октября 2020
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Политика В России Москва
глава Нацгвардии Виктор Золотов (2016) | Фото: Википедия

Источник: Виктора Золотова покидает еще один заместитель

Первый заместитель директора Росгвардии, командующий главным штабом войск генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Причина ухода Ченчика не известна. Зато известно, что решения о назначениях и отставках с этого поста принимаются указом президента.

На пост первого замглавы Росгвардии Ченчик был назначен в 2016 году, тогда же ему присвоили звание генерал-полковника.

Отметим, что это уже третья за последний год отставка из рядов заместителей главы Росгвардии. В прошлом году от Виктора Золотова ушли генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко. Первый совсем недавно был назначен врио главы Дагестана (сменил Владимира Васильева по предложению Путина), а в отношении второго возбуждено уголовное дело. Милейко был задержан на этой неделе по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Интересно, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

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Источник: Виктора Золотова покидает еще один заместитель

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Теги: росгвардия, сергей ченчик, отставка, виктор золотов



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