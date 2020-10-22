22 Октября 2020
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Происшествия В России
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии. По версии следствия, в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где впоследствии открылась парикмахерская.

Одновременно Милейко проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию.

В прошлом году сразу два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова - генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко – подали раппорты об увольнении.

По версии источника "Коммерсанта", предполагаемый уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. Якобы генерал Меликов пытался отстоять Сергея Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.

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Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

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Теги: сергей милейко, росгвардия, мошенничество



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