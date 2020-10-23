23 Октября 2020
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Политика Воронежская область
воронежская городская дума, депутаты (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Парламентарии Воронежа приняли решение повысить дотации на питание школьников

На состоявшемся накануне заседании депутаты городской Думы Воронежа приняли целый ряд важных решений, передает корреспондент Накануне.RU.

В правила землепользования и застройки городского округа были внесены изменения. В частности, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев сообщил, что границы территориальных зон Ж 1 «Зона малоэтажной индивидуальной застройки» и О 5 «Зона объектов дошкольного и школьного образования» изменили с тем, чтобы было возможно проводить перспективное проектирование и строительство детского сада на 280 мест по улице Тиханкина, 103 в микрорайоне Репное.  

владимир ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Депутаты также внесли изменения в решения Воронежской городской Думы об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных школ и детских садов. Данное положение привели в соответствие действующему федеральному законодательству в части позиций, касающихся особенностей заключения срочного трудового договора между работодателем и работником. 

Весьма значимое решение городских парламентариев касается изменений в решение городской думы о предоставлении дотаций на питание обучающихся. Речь идет о назначении и выплатах дотации на питание родителям (законным представителям) учеников.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения Владислав Новомлинский  сообщил, что теперь рассказал, что до 54,02 рублей в день будет увеличен размер дотации на питание родителям (законным представителям) тех детей, которые не питаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях в связи с обучением на дому, в форме семейного образования или экстерната, а также для обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города и имеющих государственную аккредитацию.
 
Еще одно решение касалось самой городской думы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, депутаты избрали второго заместителя спикера. Им был избран  Алексей Пинигин. Кандидатуру Пинигина предложил председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. Большинство депутатов, присутствовавших на заседании, поддержали предложение и проголосовали за Алексея Пинигина.

заседание воронежской думы, депутат пинигин(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Алексей Пинигин – коренной воронежец. В 2010 году был впервые избран депутатом Воронежской городской Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На выборах в 2015 году избиратели снова оказали ему доверие. В 2020 году Пинигин одержал победу на выборах по одномандатному округу №5. В Воронежской городской Думе входит в постоянную комиссию по бюджету, планированию, налоговой политике и инвестициям, а также по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.
Напомним, что Алексей Пинигин также занимал пост второго заместителя председателя в прошлом созыве муниципального парламента.
 

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Парламентарии Воронежа приняли решение повысить дотации на питание школьников

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Теги: воронежская городская дума, дотации на питание, алексей пинигин, владимир ходырев



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