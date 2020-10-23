23 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Валерий Фальков, Александр Моор, инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы, СИБУРИНТЕХ (2020) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Фурсенко, Фальков и Моор запустили в Тюмени центр развития инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ"

В Тюмени открылся инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ". В церемонии его запуска поучаствовали глава региона Александр Моор, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Для важных гостей провели обзорную экскурсию – погружение в учебно-производственный процесс по аудиториям, лабораториям и залам с тренажерными комплексами, которые полностью соответствуют новейшим образцам оборудования, используемого и на промышленных объектах "СИБУРа". Масштаб и возможности нового центра позволяют организовать программы повышения квалификации для специалистов других компаний отечественного нефтехимического сектора.

"Сюда придут за первыми знаниями о профессии школьники, и те, кто получает профессиональное образование, а также профессионалы для повышения компетенций. Совершено точно, в центре можно будет делать программы совместно с другими компаниями. И это будет мощная синергия для развития инженерного образования", - сказал Моор.

Развитие образовательной инфраструктуры региона проходит при активном участии компании.

"Наши университеты активно участвуют во флагманских проектах региона и Западно-Сибирского НОЦ, партнером которого также является компания "СИБУР". Мы готовы сегодня пригласить всех к сотрудничеству для реализации инновационных проектов в сфере образования", - подчеркнул Александр Моор.

Валерий Фальков, Александр Моор, инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы, СИБУРИНТЕХ(2020)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В рамках открытия состоялась экскурсия по учебному центру. Валерий Фальков отметил ответственную многолетнюю политику компании по отношению к технологиям, образованию и к науке.

"Вы многое делаете и в регионе своего присутствия, и в целом, инициируя и поддерживая самые актуальные темы. Это очень важный момент, поскольку без взаимодействия, в том числе и с органами власти, достижение тех амбициозных целей, которые мы перед собой ставим, невозможно", - сказал Фальков.

"СИБУРИНТЕХ" – учебный центр, который призван системно решить задачу повышения инженерно-технической экспертизы. Более 5 тыс. "квадратов" заполнены передовым оборудованием от ведущих разработчиков "умных" технологий и решений для промышленных производств. На базе центра планируется проводить профилирующие курсы для студентов вузов, техникумов и колледжей – партнеров компании. Здесь открыты передовые учебные лаборатории с использованием продвинутых цифровых решений "Индустрии 4.0", технологий виртуальной и дополненной реальности.

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Фурсенко, Фальков и Моор запустили в Тюмени центр развития инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ"

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Теги: центр развития инженерно-технической экспертизы, СИБУРИНТЕХ, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Александр Моор



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