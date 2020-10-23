Канадцы могут оставить Турцию без беспилотников

Турция может лишиться одного из самых опасных видов оружия собственной разработки - ударно-разведывательного беспилотника "Байрактар". Данные дроны стали визитной карточкой нынешней войны в Карабахе, ими было уничтожено большое количество армянской техники и живой силы.

Армянская сторона несколько раз заявляла о том, что им удавалось сбивать такие летательные аппараты, но обломки были продемонстированы лишь однажды. Отдельно показали оптико-электронную систему Wescam CMХ15D.

Теперь, как передаёт агентство Infox, канадские производители прекратили поставку данных комплектующих, что поставило под угрозу производство "Байрактаров". Президент Турции Реджеп Эрдоган якобы даже связывался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, настаивая на том, что поставки должны продолжиться поскольку обе страны являются членами альянса НАТО.