Путин сделает прививку от коронавируса, но когда – он сообщит сам

Журналисты не перестают интересоваться намерением Владимира Путина сделать прививку от коронавируса. "Тут я могу традиционно ответить, что когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит", - заявил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уже неоднократно говорил такое, однако раньше он допускал вероятность отказа главы государства от вакцинации: "если президент сделает прививку".

Есть косвенные свидетельства того, что Путин и сам говорил, что собирается привиться. Так, в конце сентября в ходе телефонного разговора с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином Путин пообещал приехать в Сеул и провести личную встречу, но только после того, как обезопасит себя отечественной вакциной.

В окружении главы государства уже много поставивших прививку, например, вакцинировался глава Минобороны Сергей Шойгу. Также привилась вакциной "Спутник V" одна из дочерей Путина.