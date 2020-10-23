23 Октября 2020
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин Дмитрий Медведев (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин встретился с Медведевым, они даже "сошлись во мнении" при обсуждении бюджета

Михаил Мишустин провел встречу с Медведевым, которого теперь в правительстве представляют как лидера "Единой России" и только потом уж зампреда Совета безопасности РФ.

Бывший и нынешний премьеры обсудили подготовку бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. "Работа над ним велась при активном участии представителей "Единой России", включая рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с приоритетами финансирования", - говорится в сообщении правительства.

Только после этого, как отметили в кабмине, бюджет вынесли на рассмотрение Госдумы, "где совместная работа над ним продолжается уже в новом, более широком формате".

Михаил Мишустин Дмитрий Медведев(2020)|Фото: пресс-служба правительства России

"Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом", - сообщили о встрече в пресс-службе правительства.

Мишустин не забыл добавить, что "правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей".

 

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Мишустин встретился с Медведевым, они даже "сошлись во мнении" при обсуждении бюджета

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Теги: михаил мишустин, дмитрий медведев, правительство, премьер-министр, бюджет, встреча, единая россия



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