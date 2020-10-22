Путин: "Общее количество погибших в Карабахе приближается к 5000"

В конфликте в Карабахе насчитывается более двух тыс. погибших с каждой из сторон конфликта, а общее число смертей приближается к 5 тыс. Об этом завил президент России Владимир Путин во время XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Для нас огромная трагедия, что в Нагорном Карабахе гибнут люди, — заявил Путин. – Мы предлагали самые разные варианты урегулирования Карабахского кризиса, в какие-то момент казалось, что мы найдем решение, к сожалению, этого не произошло, мы имеем конфликт в самом худшем варианте".

Президент также сообщил, что конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа, а отсутствие результата 30-летних переговоров не дают зеленый свет для стрельбы.

Сейчас же Владимир Путин отметил, что позиции России по Карабаху не совпадают с позицией Турции, и выразил надежду на помощь США в урегулировании конфликта.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал невозможность решить карабахский вопрос дипломатическим путём.