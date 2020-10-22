Путин: "Общее количество погибших в Карабахе приближается к 5000"

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР
Конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Путин: "Общее количество погибших в Карабахе приближается к 5000"

В конфликте в Карабахе насчитывается более двух тыс. погибших с каждой из сторон конфликта, а общее число смертей приближается к 5 тыс. Об этом завил президент России Владимир Путин во время XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Для нас огромная трагедия, что в Нагорном Карабахе гибнут люди, — заявил Путин. – Мы предлагали самые разные варианты урегулирования Карабахского кризиса, в какие-то момент казалось, что мы найдем решение, к сожалению, этого не произошло, мы имеем конфликт в самом худшем варианте".

Президент также сообщил, что конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа, а отсутствие результата 30-летних переговоров не дают зеленый свет для стрельбы.

Сейчас же Владимир Путин отметил, что позиции России по Карабаху не совпадают с позицией Турции, и выразил надежду на помощь США в урегулировании конфликта.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал невозможность решить карабахский вопрос дипломатическим путём.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин: "Общее количество погибших в Карабахе приближается к 5000"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Карабах, конфликт, Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2020 15:56 Мск Пашинян заявил о невозможности решить проблему Карабаха дипломатическим путём

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети