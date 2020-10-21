21 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян заявил о невозможности решить проблему Карабаха дипломатическим путём

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал невозможность решить карабахский вопрос дипломатическим путём.
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"Взаимный компромисс означает, что поставленную тобой планку нужно где-то опустить ради решения, но при этом и твой оппонент должен сделать то же самое. Но практика показала, и это реальность, что все приемлемое для армянской стороны в рамках этой логики больше неприемлемо для Азербайджана. То есть это была вся их дипломатическая тактика и стратегия. То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что вообще бессмысленно говорить о каком-либо дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе", - приводит его слова News.am.

Кроме того Пашинян призвал всех уроженцев НКАО отправиться на защиту родины. "Каждый студент, бизнесмен, каждый, кто родом из Арцаха, должны немедленно отправиться в Степанакерт, записаться в добровольцы и встать под командование Армии обороны", - передаёт выступление премьер-министра Armenian Military Portal.

При этом появляются данные о том, что в Армению транзитом через Иран поставляется вооружение. Как сообщает агентство Infox, в Баку даже угрожают Тегерану протестами живущих в Иране азербайджанцев.

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Пашинян заявил о невозможности решить проблему Карабаха дипломатическим путём

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Теги: Армения, Карабах, Пашинян



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