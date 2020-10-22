В Воронежской облдуме обсудили вопросы финансирования сферы образования региона

В Воронежской областной думе прошла встреча депутатов, входящих в бюджетный и образовательный комитеты, с руководителем департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олегом Мосоловым, передает корреспондент Накануне.RU. Провел встречу заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Это одна из серии встреч депутатов, которая организована по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу участия профильных департаментов в работе по формированию бюджета на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы.

Олег Мосолов рассказал о приоритетах в подаче заявок на участие в областной адресной инвестиционной программе (ОАИП). В сфере образования в последние несколько лет сложилась определенная система заявок. Общая картина согласовывается с муниципалитетами исходя из их потребностей. При формировании ОАИП существует три приоритета: объекты, имеющие федеральное финансирование, объекты, на которых уже ведутся работы и вновь начинаемые объекты. Еще одна программа ОАИП – программа капитального ремонта объектов образования.

"Эффект от этой программы достаточно велик, поскольку мы получаем результат на большем количестве объектов за короткий промежуток времени, поэтому приоритет здесь тоже существует. Мы также составили реестр заявок от муниципалитетов по приоритетности именно для них. Понятно, что одним из условий включения в программу является достаточное количество бюджетных средств", - пояснил Олег Мосолов.

Руководитель департамента сообщил, что регион примет участие во всех федеральных проектах, заявки уже направлены, софинансирование будет обеспечено в полном объеме.

Мосолов также перечислил несколько вопросов, требующих внимания, например, дефицит средств в системе профобразования: колледжам нужны новые мастерские, на это потребуется 200 млн рублей в год в течение нескольких лет. Сейчас на эти цели привлекаются федеральные гранты, которые учреждения профобразования выигрывают в федеральных конкурсах, но их не достаточно, чтобы покрыть потребность региона. Он отметил, что более 67% выпускников девятых классов принимают решение о получении профессионального образования.

По словам чиновника, некоторым училищам помогает местный бизнес, представляет технику, позволяет пользоваться лабораториями на предприятиях, однако таких случаев мало.

Заслушав доклад, депутаты перешли к вопросам. Александр Вериковский поинтересовался, сколько новых школ будет построено в 2021 году в Воронежской области. Олег Мосолов сообщил, что ОАИП будет утверждена на следующей неделе, однако уже сейчас можно заявить, что в 2021 году будет завершено строительство трех школ в Новоусманском районе, к началу 2022 года планируется завершить строительство школы в Борисоглебске. Уже готова проектно-сметная документация по ряду объектов, которые только планируется начать строить. Это две школы на 2850 и 1500 мест в Воронеже и две школы в Аннинском и Новохоперском районах. Также в следующем году завершится строительство школы в Семилукском районе. Кроме того завершится вторая очередь реконструкции Хреновской школы №1 в Бобровском районе.

Также депутаты поинтересовались сложностями в реализации адресной инвестиционной программы в текущем году или в предыдущие годы. Елена Губина спросила, нет ли рисков неосвоения бюджетных средств, но Олег Мосолов заверил, что таких рисков нет.

Дмитрий Ендовиций высказал предложение изучить опыт ряда субъектов, где созданы отдельные региональные целевые программы поддержки высших учебных заведений. В Воронежской области на сегодняшний день вузы получают финансирование исключительно из федерального бюджета.