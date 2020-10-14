Новые "макарошки": московская чиновница считает, что пенсионер может прожить на 13 тысяч в месяц

Московская городская дума сегодня на скандальном онлайн-заседании приняла постановление о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2021 год – 13 496 руб.

Депутат Мосгордумы Елена Янчук возмутилась словами замглавы департамента труда и соцзащиты столицы Ольги Грачевой, которая заявила, что могла бы прожить на такие деньги: "Самое печальное, что замглавы департамента труда и соцзащиты О.Е.Грачева, получающая порядка 11млн.руб.в год, утверждает, что вполне прожила бы на такую сумму, чем вызвала логичный шквал недоуменной критики".

"Кроме того, профессионал-социальщик не видит разбалансировки в ситуации с прожиточным минимумом. По данным Росстата, взятым мной с портала ЕМИСС, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Москве составляет 23 693руб.! Примерно на 10 тысяч больше "прожиточного минимума". То есть прожить на прожиточный минимум в Москве невозможно по официальным данным!" – написала Янчук по итогам заседания МГД в своем telegram-канале. Она сравнила ситуацию с высказыванием экс-министра труда и социальной политики Самарской области Ольги Соколовой, которая предлагала увеличить прожиточный минимум всего на 288 рублей, обосновывая это тем, что "макарошки везде одинаково стоят". Эти слова, растиражированные прессой, стоили чиновнице поста, а после выяснилось, что она жила на миллионы, а далеко не на прожиточный минимум.