22 Октября 2020
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Экономика В России Москва
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума в первом чтении одобрила заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Текущее законодательство предусматривает заморозку только до конца 2022 года.
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Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Между тем, в Минфине подготовили законопроект об исключительно добровольной системе накопительных пенсий, он будет внесен в Госдуму в следующем году, сообщил замминистра финансов Антон Дроздов, когда представлял депутатам законопроект о заморозке. "Было несколько вариантов концепции законопроекта, и в результате, в последнем варианте, - это исключительно добровольный формат. Законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании. И мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство РФ и вашему вниманию", - сказал Дроздов.

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Госдума в первом чтении одобрила заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года

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Теги: заморозка пенсий, накопительная пенсия, минфин



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