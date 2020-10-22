22 Октября 2020
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Boeing 767 Utair Ютэйр Анадырь боковой ветер (2019) | Фото:t.me/aviaincident

Utair свяжет Екатеринбург с Советским уже 25 октября

Авиакомпания Utair свяжет Екатеринбург с Югорским городом Советский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Первый рейс запланирован уже на 25 октября. В дальнейшем перелеты будут доступны по четвергам и воскресеньям на пассажирском самолете ATR 72 на 70 кресел.

Время вылета из Екатеринбурга – 10 утра, а из Советского – 12.40. Всего жители регионов потратят в пути 1 час 50 минут. Стоимость билета составляет 2 тыс. 708 руб.

"Utair продолжает развивать программу прямого авиасообщения из своего родного региона и открывать уникальные рейсы, по которым не летают другие авиакомпании. Мы хотим обеспечить транспортную доступность жителей ХМАО, чтобы они могли летать по стране удобными рейсами без пересадок", – рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Напомним, Utair летает более чем по 140 направлениям в России, 75 из которых доступны только пассажирам авиакомпании. В прошлом году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров.
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Utair свяжет Екатеринбург с Советским уже 25 октября

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Теги: Utair, рейсы, Екатеринбург, Советский



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