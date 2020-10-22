22 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени бывшего главу ИК-1 лишили звания полковника

Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему главе ИК-1 Игорю Чурсину. Ранее он наказан по нескольким статьям УК (например, "Получение взятки" и "Незаконное хранение боеприпасов"), однако его адвокат обжаловал приговор первой инстанции, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

В августе Чурсин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 150 тыс. руб. Областной суд усилил приговор тем, что лиши бывшего шефа колонии звания полковника внутренней службы. Вердикт вступил в силу.

Напомним, по версии следствия, Чурсин в марте 2016 – мае 2019 гг. получил от двоих осужденных за особо тяжкие преступления взятки в 2,4 млн руб. за то, что перевёл их жить в комфортные условия. Осужденные жили в "квартирах", общались по телефону, смотрели телевизор, пользовались интернетом и холодильником. Кроме того, один из осужденных за взятку Чурсину в 700 тыс. руб. организовал на территории колонии продажу другим осужденным продуктов питания.

Камера за 100 тысяч в месяц Тюменская область(2019)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Камера за 100 тысяч в месяц Тюменская область(2019)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

В январе – апреле 2016 г. осужденный за вымогательство передал Чурсину 150 тыс. руб. за то, что тот поддержит ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Также глава колонии в июне 2014 – мае 2019 гг. без оформления заказ-нарядов и других документов обязал двух осужденных сделать для него мебель и кованые изделия. Сделанные стол, стулья, кухонный гарнитур, кровати, два каминных набора, уличные люстры и прочее (цена изделий – 140 тыс. руб.) Чурсин вывез в дом своей матери.

В начале 2019 года Чурсин потребовал от осужденного за мошенничество взятку в 10 млн руб. за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности, зачислении на работу и подписание положительных характеристик. В марте 2019 года Чурсин получил транш в 3 млн руб.

После на подставное лицо в интересах Чурсина оформлено машино-место стоимостью 500 тыс. руб., а также квартира за 2,5 млн руб. В июне 2019 г. руководителю ИК передано наличными 2,7 млн руб. Кроме того, осужденным в интересах Чурсина на территорию колонии доставлены спиленные деревья ценой в 330 тыс. руб. Глава ИК незаконно хранил у себя дома 2,2 тыс. боевых патронов.

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В Тюмени бывшего главу ИК-1 лишили звания полковника

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Теги: Игорь Чурсин, ИК-1, срок



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