Нарышкин прибыл в Минск

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в прибыл в Минск. Официально его визит в республику не анонсировался.

Как сообщил Telegram-канал "Пул первого", через час у главы СВР состоится встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Нарышкин прокомментировал ситуацию в Белоруссии, заявив, что "украинские экстремисты хотят разжечь пожар и в Белоруссии, это у них не получится". Также он заявлял, что у Александра Лукашенко есть основания полагать, что информация об отравлении Алексея Навального было сфальсифицировано.

Напомним, во время встречи Лукашенко и российского премьера Михаила Мишустина белорусский президент заявил, что информация об отравлении Навального была сфальсифицирована западными спецслужбами и передана Ангеле Меркель.