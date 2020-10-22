Новый бизнес-омбудсмен Прикамья официально вступил в должность

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании одобрили кандидатуру Павла Новоселова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, передает корреспондент Накануне.RU.

Сразу же на заседании он принес присягу и официально вступил в должность. До назначения на новый пост, Павел Новоселов был председателем департамента экономического развития краевого правительства. Кроме того, он работал на разных должностях в региональном управлении Роспотребнадзора, местной и федеральной торгово-промышленных палатах.

Ранее его кандидатуру предложил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и согласовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Окончательное решение о назначении уполномоченного будет принято на заседании заксобрания Пермского края 22 октября.

Напомним, бывший уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков досрочно сложил полномочия.