22 Октября 2020
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый бизнес-омбудсмен Прикамья официально вступил в должность

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании одобрили кандидатуру Павла Новоселова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, передает корреспондент Накануне.RU.

Сразу же на заседании он принес присягу и официально вступил в должность. До назначения на новый пост, Павел Новоселов был председателем департамента экономического развития краевого правительства. Кроме того, он работал на разных должностях в региональном управлении Роспотребнадзора, местной и федеральной торгово-промышленных палатах.

Ранее его кандидатуру предложил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и согласовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Окончательное решение о назначении уполномоченного будет принято на заседании заксобрания Пермского края 22 октября.

Напомним, бывший уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков досрочно сложил полномочия.

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Новый бизнес-омбудсмен Прикамья официально вступил в должность

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Теги: Павел Новоселов, бизнес-омбудсмен, кандидатура, утверждение, заксобрание



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