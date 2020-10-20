20 Октября 2020
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Комитет по экономической политике заксобрания Пермского края поддержал кандидатуру бизнес-омбудсмена

Комитет по экономической политике, промышленности и налогам заксобрания Пермского края поддержал кандидатуру бывшего советника гендиректора АНО "Союзэкспертиза" Павла Новоселова на должность бизнес-омбудсмена, сообщили Накануне.RU в региональном парламенте.

Ранее его кандидатуру предложил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и согласовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Окончательное решение о назначении уполномоченного будет принято на заседании заксобрания Пермского края 22 октября.

Напомним, бывший уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков досрочно сложил полномочия.

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Комитет по экономической политике заксобрания Пермского края поддержал кандидатуру бизнес-омбудсмена

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Теги: Павел Новоселов, бизнес-омбудсмен, кандидатура, утверждение, заксобрание



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