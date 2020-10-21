21 Октября 2020
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Экономика В России Москва
аптека лекарства (2016) | Фото:

Аптечные сети подали 383 заявки на онлайн-торговлю, разрешения получила только половина из них

Российские аптечные сети подали 383 заявки на дистанционную торговлю, разрешение получили только около половины из них, сообщила сенатор Инна Святенко на заседании Совета Федерации. По данным Росздравнадзора, основная часть отказов связана с несоответствием документов требованиям надзорных органов.

"Заблокировано 182 сайта о розничной торговле рецептурными лекарствами при отсутствии лицензии на аптечную деятельность", - сообщила член СФ.

Также Святенко сообщила, что онлайн-торговля лекарствами есть сейчас только в 42 регионах страны. Зачастую от такой торговли аптеки отказываются из-за нерентабельности доставки.

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Аптечные сети подали 383 заявки на онлайн-торговлю, разрешения получила только половина из них

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Теги: онлайн-торговля, аптечные сети, разрешение



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