Четыре человека погибли при крушении вертолета в Вологодской области

В результате крушения вертолета в Нюксенском районе Вологодской области погибли четыре человека.

По предварительным данным, это владелец аэропредприятия, которому принадлежал вертолет, сотрудница, паспорт которой нашли на месте, руководитель вотчины Деда Мороза Олег Васильев и пилот. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Вологодской транспортной прокуратуре.

Пока найдено только тело Васильева. В среду поисковая операция продолжится.

Напомним, вертолет Robinson R44 упал в реку Сухону. Очевидцы сообщили о трагедии в МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили дрейфующий вертолет. В результате падения были повреждены линии электропередач, без света остались деревни Леваш, Бобровское, Вострое - 584 человека. На данный момент электричество восстановлено.

Позже стало известно, что при крушении вертолета погиб руководитель вотчины Деда Мороза Олег Васильев. Соболезнования выразил глава региона Олег Кувшинников.