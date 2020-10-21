21 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России Вологодская область
вертолет Робинсон R44 Robinson (2015) | Фото:helicopter.su

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Вологодской области

В результате крушения вертолета в Нюксенском районе Вологодской области погибли четыре человека.

По предварительным данным, это владелец аэропредприятия, которому принадлежал вертолет, сотрудница, паспорт которой нашли на месте, руководитель вотчины Деда Мороза Олег Васильев и пилот. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Вологодской транспортной прокуратуре.

Пока найдено только тело Васильева. В среду поисковая операция продолжится.

Напомним, вертолет Robinson R44 упал в реку Сухону. Очевидцы сообщили о трагедии в МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили дрейфующий вертолет. В результате падения были повреждены линии электропередач, без света остались деревни Леваш, Бобровское, Вострое - 584 человека. На данный момент электричество восстановлено.

Позже стало известно, что при крушении вертолета погиб руководитель вотчины Деда Мороза Олег Васильев. Соболезнования выразил глава региона Олег Кувшинников.

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Четыре человека погибли при крушении вертолета в Вологодской области

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Теги: вертолет, вологодская область, олег васильев



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Ранее 20.10.2020 19:24 Мск При крушении вертолета в Вологодской области погиб руководитель вотчины Деда Мороза

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