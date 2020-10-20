21 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО Вологодская область
вертолет Robinson R44 (2017) | Фото:NBC New York

При крушении вертолета в Вологодской области погиб руководитель вотчины Деда Мороза

При крушении вертолета в Вологодской области погиб руководитель вотчины Деда Мороза Олег Васильев. Соболезнования выразил глава региона Олег Кувшинников. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

"Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение. Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины. Для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал губернатор.

Напомним, вертолет Robinson R44 упал сегодня в реку Сухону. Очевидцы сообщили о трагедии в МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили дрейфующий вертолет с двумя погибшими на борту - мужчиной и женщиной. В результате падения были повреждены линии электропередач, без света остались деревни Леваш, Бобровское, Вострое - 584 человека. На данный момент электричество восстановлено. 

АО "Дед Мороз", которым руководил Васильев, реализовывает туристический продукт "Вотчина Деда Мороза" - визитную карточку Вологодской области. 

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При крушении вертолета в Вологодской области погиб руководитель вотчины Деда Мороза

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Теги: вотчина деда мороза, олег васильев, крушение вертолета, олег кувшинников, соболезнования



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