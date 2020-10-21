Рогозин раскритиковал СМИ за внимание к неисправностям "бытовой техники" на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал СМИ за пристальное внимание к неисправности "бытовой техники" на МКС.

О неисправностях журналисты узнают от NASA – американское агентство транслирует переговоры космонавтов с Землей. Поэтому весь мир в курсе, что помимо отверстия в станции, которое не удается залепить скотчем, на МКС возникли проблемы еще и с туалетом, подогревателем пищи и системой получения кислорода. Неполадки возникают не только в российском сегменте станции, но преимущественно – у россиян.

И вот Рогозин высказался по поводу публикаций на эту тему в своем твиттере, который он недавно вернул под личный контроль (летом пресс-служба Роскосмоса забрала у главы госкорпоарции эту страницу).

"Целая бригада журналистов слушает открытые радиопереговоры ЦУПа с экипажами. "Важными новостями" стали периодические неполадки бытовой техники в американском и нашем сегментах. Внимание мировой прессы приковано и засорившемуся пылесосу или перебоям с водой в каком-нибудь кране", - возмущается Рогозин.