15 Октября 2020
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Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Рогозин "отбил" свой твиттер у пресс-службы Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вернул себе контроль над аккаунтом в Twitter. Об этом он сам сообщил в микроблоге. "Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к МКС", - написал глава госкорпорации.

Дмитрий Рогозин(2019)|Фото:twitter.com/Rogozin

Так иногда отвечал пользователям глава Роскосмоса.

Напомним, в начале июня без объяснения причин Рогозин передал доступ к своему аккаунту пресс-службе. Она переименовала страницу, а потом и удалила личные посты Рогозина, в которых он часто высказывался резко или радикально. Например, был удален твит от 2 мая 2014 года, в котором говорится: "Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности за счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска".

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Рогозин "отбил" свой твиттер у пресс-службы Роскосмоса

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Теги: дмитрий рогозин, твиттер, роскосмос, пресс-служба



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