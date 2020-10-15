Рогозин "отбил" свой твиттер у пресс-службы Роскосмоса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вернул себе контроль над аккаунтом в Twitter. Об этом он сам сообщил в микроблоге. "Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к МКС", - написал глава госкорпорации.
Так иногда отвечал пользователям глава Роскосмоса.
Напомним, в начале июня без объяснения причин Рогозин передал доступ к своему аккаунту пресс-службе. Она переименовала страницу, а потом и удалила личные посты Рогозина, в которых он часто высказывался резко или радикально. Например, был удален твит от 2 мая 2014 года, в котором говорится: "Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности за счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска".
Знакомое чувство сильного предстартового волнения, которое за сотни пусков, проведенных под моим руководством, так и не стало привычным, приходит за несколько дней до пуска pic.twitter.com/dpzOdPDstU— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020