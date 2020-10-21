21 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия о масочном режиме: Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности горожан

В мэрии Екатеринбурга оправдались за слова главы города Александра Высокинского, которые тот сказал о соблюдении масочного режима в общественном транспорте.

Ранее мэр, отвечая на вопрос одного из городских СМИ о том, можно ли пассажирам самим выталкивать из салонов людей без масок, заявил, что делать это "можно и нужно".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, фраза Высокинского была вырвана из контекста.

"Не нужно интерпретировать эту фразу дословно. Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску", - отметили в мэрии.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Там добавили, что муниципальной инспекцией проводятся ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

Напомним, ранее метрополитен Екатеринбурга не стал пускать в подземку пассажиров без медицинских масок.

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Мэрия о масочном режиме: Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности горожан

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Теги: Высокинский, маски, транспорт, Екатеринбург



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