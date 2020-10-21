Мэрия о масочном режиме: Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности горожан

В мэрии Екатеринбурга оправдались за слова главы города Александра Высокинского, которые тот сказал о соблюдении масочного режима в общественном транспорте.

Ранее мэр, отвечая на вопрос одного из городских СМИ о том, можно ли пассажирам самим выталкивать из салонов людей без масок, заявил, что делать это "можно и нужно".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, фраза Высокинского была вырвана из контекста.

"Не нужно интерпретировать эту фразу дословно. Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску", - отметили в мэрии.

Там добавили, что муниципальной инспекцией проводятся ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

Напомним, ранее метрополитен Екатеринбурга не стал пускать в подземку пассажиров без медицинских масок.