Франция и Нидерланды потребовали от ЕС обуздать Google и Facebook

Франция и Нидерланды потребовали от властей ЕС создать специальный орган для регулирования деятельности американских гигантов Google и Facebook, которые фактически подмяли под себя мировую систему компьютерных сетей и манипулируют информацией. Об этом пишет "Фонд стратегической культуры".

Канадский аналитический центр Global Research отмечает, что компании тайно стали обладателями всей полноты власти в информационном бизнесе. Исполнительный директор британской DMG Media Питер Райт утверждает, что недавно Google и Facebook изменили алгоритм поиска и меняют информационную картину, влияя на журналистику. Об этом он сказал на комитете по коммуникациям и цифровым технологиям палаты лордов Великобритании.

Эти гиганты цензурируют новости, меняя по своему усмотрению отношение людей к конкретной идее, явлению, к определенному политику и т.д. Как пишет Summit News, Twitter, следуя примеру Facebook, подвергал цензуре статьи в New York Post о скандале вокруг кандидата в президенты США Джо Байдена на Украине и не давал пользователям отправлять ссылки на эти статьи.

Да года назад владелец Facebook Марк Цукерберг объявил, что все, что находится в соцсети, будет подвергаться жесткой цензуре "искусственным интеллектом" и проверяться на содержание "вредных" сообщений.

Напомним, в текущем году на принадлежащем Google YouTube были удалены неугодные каналы News-Front, Anna News, "Крым24", Федерального агентства новостей, "Царьграда", PolitRussia, которые придерживаются патриотической позиции.

К слову, вчера Facebook удалил аккаунт депутата Рады Андрея Деркача, публикующего "украинский" компромат на Байдена, за то, что он "влияет на выборы" в США. При этом цензуре подвергаются только противники Байдена - против действующего президента Дональда Трампа агитировать можно.

"Цифровые средства манипуляции общественным мнением, сосредоточенные в США, имеют ни с чем не сравнимый потенциал. Редакторы без лица продолжают перекраивать лицо массового потребителя информации по своему усмотрению", - пишет "Фонд стратегической культуры".