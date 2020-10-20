В Вологодской области на реализацию нацпроекта "Культура" направят более 162 млн в 2021 году

В 2021 году в Вологодской области на реализацию нацпроекта "Культура" будет выделено более 162 млн руб. Эти средства предназначены для модернизации учреждений культуры, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На днях правительство Российской Федерации увеличило финансирование мероприятий нацпроекта "Культура": в регионы поступит более 989 млн руб. Деньги направят на реконструкцию театров и домов культуры, создание модельных библиотек. В Вологодскую область дополнительно поступит 56,5 млн руб.

Как заявил губернатор области Олег Кувшинников, они станут хорошим подспорьем для продолжения ремонта в наших учреждениях культуры.

В течение следующего года будут капитально отремонтированы три культурно-досуговых учреждения. Два в Вологодском районе - Культурно-досуговое объединение "Сосновское" и Спасский дом культуры, а также филиал Заречного дома культуры в Кичменгско-Городецком районе. На эти цели направят 34,6 млн руб. Еще 26 сельских домов культуры будут отремонтированы и переоснащены в течение года в рамках программы губернатора области "Сельский Дом культуры".

В 2021 году запланировано обновить парк музыкальных инструментов и приобрести специальное оборудование для шести образовательных учреждений сферы культуры – двух в городе Череповце, в Кадуйском, Усть-Кубинском, Устюженском, Шекснинском районах.

Благодаря нацпроекту "Культура" в 2021 году в Вологде капитально отремонтируют две детские школы искусств - "Детская школа искусств № 2 им. В.П. Трифонова" и "Художественная школа имени Владимира Николаевича Корбакова". Общий объем финансирования - 8,6 млн руб.

Работа по созданию модельных библиотек в регионе также будет продолжена. Минкультуры России поддержана заявка Вологодской области на создание в 2021 году современной модельной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки им. Н.Рубцова в Тотемском районе. Объем финансирования из федерального бюджета составит 10 млн. рублей. Еще 26 сельских библиотек ждет капитальный ремонт и переоснащение в течение года в рамках программы Губернатора "Сельская библиотека".

В рамках реализации проекта "Цифровая культура" в 2021 году в Вологодской области будут созданы еще два новых виртуальных концертных зала: в Харовской централизованной библиотечной системе имени В.И. Белова и во Дворце культуры "Солдек" Сокольского района.