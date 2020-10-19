Главой правительства Коми может стать муж блогерши Виктории Лопыревой

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру Игоря Булатова на пост председателя правительства региона. Вопрос о назначении депутаты рассмотрят 20 октября.

Булатову 37 лет, он "работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики".

Но вообще Булатов гораздо больше известен в светской тусовке благодаря своим женщинам.

Раньше он был супругом Татевик Карапетян, дочери Самвела Карапетяна – одного из самых влиятельных бизнесменов Москвы, "форбса", совладельца ГК "Ташир". Будучи зятем Карапетяна, Булатов занимал приличные посты в компании семьи жены. Все прекратилось в один день, с сайта "Ташира" исчезли все упоминания о Булатове. Все дело в романе мужчины с "Мисс Россия 2003" Викторией Лопыревой. Пикантносить ситуации заключалась в том, что Лопырева забеременела от Булатова в тот момент, когда его законная супруга тоже была в ожидании ребенка. После скандала Лопырева, ведущая популярный Instagram-блог, много жаловалась на травлю пользователей, обвинивших ее в развале семьи. Позже Булатов женился на Виктории. Несколько недель назад таблоиды сообщили, что брак находится на грани распада. Неизвестно, поедет ли светская львица, предпочитающая проводить время в Дубае и Турции, за мужем в Сыктывкар в случае его назначения.