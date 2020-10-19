Главой правительства Коми может стать муж блогерши Виктории Лопыревой

19 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Западный ФО В России
Виктория Лопырева (2018) | Фото:instagram.com/lopyrevavika

Главой правительства Коми может стать муж блогерши Виктории Лопыревой

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру Игоря Булатова на пост председателя правительства региона. Вопрос о назначении депутаты рассмотрят 20 октября.

Булатову 37 лет, он "работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики".

Но вообще Булатов гораздо больше известен в светской тусовке благодаря своим женщинам.

Виктория Лопырева(2016)|Фото:instagram.com/lopyrevavika

Раньше он был супругом Татевик Карапетян, дочери Самвела Карапетяна – одного из самых влиятельных бизнесменов Москвы, "форбса", совладельца ГК "Ташир". Будучи зятем Карапетяна, Булатов занимал приличные посты в компании семьи жены. Все прекратилось в один день, с сайта "Ташира" исчезли все упоминания о Булатове. Все дело в романе мужчины с "Мисс Россия 2003" Викторией Лопыревой. Пикантносить ситуации заключалась в том, что Лопырева забеременела от Булатова в тот момент, когда его законная супруга тоже была в ожидании ребенка. После скандала Лопырева, ведущая популярный Instagram-блог, много жаловалась на травлю пользователей, обвинивших ее в развале семьи. Позже Булатов женился на Виктории. Несколько недель назад таблоиды сообщили, что брак находится на грани распада. Неизвестно, поедет ли светская львица, предпочитающая проводить время в Дубае и Турции, за мужем в Сыктывкар в случае его назначения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главой правительства Коми может стать муж блогерши Виктории Лопыревой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: игорь булатов, виктория лопырева, правительство коми



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети