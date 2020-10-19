Рособрнадзор: Обязательные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году могут быть отменены

В Рособрнадзоре не исключили, что в текущем учебном году снова будут отменены обязательные ОГЭ в 9-х классах и обязательные ЕГЭ в 11-х классах. В этом году, напомним, девятиклассники могли получить аттестат без экзаменов, также как и 11-классники, не собирающиеся получать высшее образование.

"Сейчас слишком рано заглядывать в будущее, нужно ли будет воспользоваться таким подходом в этом году. Если будет необходимость, если летом будет снова такая ситуация, то опыт показал, что мы достаточно гибкие в этом вопросе. Пока мы рассматриваем, что русский язык и математика будут обязательными для получения аттестата", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Да, мы знаем, что есть пробелы [в образовании]. Ориентируем школы и учителей на то, чтобы работать с этими пробелами. Уже идет работа по определению четырех предметов, которые будут сдавать девятиклассники. Сейчас не во всех субъектах снова будет формат дистанционный. Пока никаких решений, как и с ЕГЭ, мы не принимаем. Если ситуация будет весной такая же сложная, как в этом году, то мы можем принять такое решение", - заявил Музаев.

Он отметил, что от эпидемиологической ситуации будет зависеть и проведение досрочного ЕГЭ. В этом году он был отменен, все выпускники сдавали экзамены летом. Пока досрочные экзамены стоят в плане на весну, отметил глава Рособрнадзора.