19 Октября 2020
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Образование В России Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

"Родительские чаты раскалены": московские школы вернулись с каникул на "полуудалёнку"

Возвращение с двухнедельных каникул, объявленных Сергеем Собяниным в московских школах, обернулось проблемами. Часть школьников (среднее и старшее звенья) остались на удаленном обучении дома, и многие не могут получить доступ к дистанционным урокам.

"Странно было бы ожидать, что дистанционное обучение будет проходить успешнее, чем дистанционные заседания Мосгордумы! Сайт mos ru рухнул. Не работает электронный дневник. Сообщают, что родительские чаты раскалены: "дети не смогли войти на первый урок, а у вошедших нет звука. Сейчас начинается второй урок, посмотрим, что будет. Платформа оказалась совершенно неподготовленной к работе!" - цитирует депутат Мосгордумы Михаил Тимонов выдержки из жалоб родителей в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Собянин сегодня посчитал, что на дистанционное обучение перешли около 660 тыс. московских старшеклассников и студентов. Вместе с другими категориями граждан, которым приказано сидеть дома, почти половина москвичей, по мнению градоначальника, остается в безопасности.

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"Родительские чаты раскалены": московские школы вернулись с каникул на "полуудалёнку"

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Теги: удаленка, дистанционное обучение, старшеклассники



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