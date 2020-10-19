"Родительские чаты раскалены": московские школы вернулись с каникул на "полуудалёнку"

Возвращение с двухнедельных каникул, объявленных Сергеем Собяниным в московских школах, обернулось проблемами. Часть школьников (среднее и старшее звенья) остались на удаленном обучении дома, и многие не могут получить доступ к дистанционным урокам.

"Странно было бы ожидать, что дистанционное обучение будет проходить успешнее, чем дистанционные заседания Мосгордумы! Сайт mos ru рухнул. Не работает электронный дневник. Сообщают, что родительские чаты раскалены: "дети не смогли войти на первый урок, а у вошедших нет звука. Сейчас начинается второй урок, посмотрим, что будет. Платформа оказалась совершенно неподготовленной к работе!" - цитирует депутат Мосгордумы Михаил Тимонов выдержки из жалоб родителей в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Собянин сегодня посчитал, что на дистанционное обучение перешли около 660 тыс. московских старшеклассников и студентов. Вместе с другими категориями граждан, которым приказано сидеть дома, почти половина москвичей, по мнению градоначальника, остается в безопасности.