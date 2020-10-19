Собянин заявил о невозможности введения в Москве комендантского часа

Сергей Собянин заявил о невозможности введения в Москве таких крайних мер как комендантский час, закрытие почти всех предприятий, в общем, жесткого локдауна наподобие того, что был весной.

"Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", - написал градоначальник в своем блоге.

"Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом прервать цепочки распространения вируса", - утверждает мэр Москвы.

Он также посчитал, сколько граждан должны остаться дома в связи с принятыми властями ограничениями: примерно 2,1 млн горожан старше 65 лет, 700 тыс. хронически больных, 660 тыс. старшеклассников и студентов вузов (они перешли на удаленку), дети до трех лет и их мамы – более 700 тыс. Кроме того, на удаленный режим работы уже перешло более 1 млн человек.

"Добавим к ним примерно 1,5 млн людей, которые уже переболели коронавирусом, которые приобрели иммунитет. Итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть", - подытожил Собянин.