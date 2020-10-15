15 Октября 2020
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Общество За рубежом
Военная техника на улицах Парижа в связи с эпидемией коронавируса. (2020) | Фото: twitter.com/Ruptly

В Париже вводится комендантский час из-за коронавируса

Эммануэль Макрон ввел в Париже и других городах Франции комендантский час из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Так, на улицы столицы нельзя будет ходить с 21 часа до 6 утра. Ограничение вступит в силу в ближайшую субботу и будет действовать не менее четырех неделю.

"Мы должны действовать. Нам нужно остановить распространение вируса", - заявил президент Франции, объявляя о комендантском часе по телевидению.

Помимо Парижа ограничение коснется Гренобля, Лилля, Лиона, марселя, Монпелье, руана, Сент-Этьена и Тулузы.

"Мы не будем ходить по ресторанам после девяти вечера. Мы не будем веселиться с друзьями, потому что знаем, что именно так риск заражения становится наибольшим", - заявил Макрон.

Нарушителям комендантского часа будет выписываться штраф в рамезер 135 евро.

В среду органы здравоохранения Франции сообщили о 9,1 тыс. пациентов с коронавирусом в больницах – это самый высокий показатель с 25 июня. Эксперты отмечают, что система здравоохранения страны находится на грани перегрузки.

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В Париже вводится комендантский час из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, комендантский час, париж, эммануэль макрон



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