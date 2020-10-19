Ученые отнесли шум или звон в ушах к симптомам коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружили, что звон или шум в ушах может свидетельствовать о заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Express.

Ряд заболевших, перед тем как узнать о диагнозе, жаловались на этот симптом, а у некоторых "тяжелых" пациентов он в дальнейшем приводил к полной потере слуха, пишет Regnum.

Ранее врач сообщила, что определить наличие бессимптомного коронавируса помогут потеря обоняния или изменение вкуса.

У некоторых при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. Также вероятность инфицирования повышается, если кто-то болел COVID-19 в окружении.