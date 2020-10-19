19 Октября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Ученые отнесли шум или звон в ушах к симптомам коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета обнаружили, что звон или шум в ушах может свидетельствовать о заражении новым типом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Express.

Ряд заболевших, перед тем как узнать о диагнозе, жаловались на этот симптом, а у некоторых "тяжелых" пациентов он в дальнейшем приводил к полной потере слуха, пишет Regnum.

Ранее врач сообщила, что определить наличие бессимптомного коронавируса помогут потеря обоняния или изменение вкуса.

У некоторых при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. Также вероятность инфицирования повышается, если кто-то болел COVID-19 в окружении.

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Ученые отнесли шум или звон в ушах к симптомам коронавируса

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Теги: шум в ушах, коронавирус, симптом коронавируса



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