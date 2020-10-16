Врач назвала способы выявить бессимптомное течение COVID-19

Определить наличие бессимптомного коронавируса помогут потеря обоняния или изменение вкуса, сообщила в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.

У некоторых при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. Также вероятность инфицирования повышается, если кто-то болел COVID-19 в окружении.

Кроме того, можно сдать тест на антитела к коронавирусу, либо пройти компьютерную томографию, которая выявит изменения в легких.

В августе вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства сообщила, что в России сейчас преобладает бессимптомное течение коронавируса.

По ее словам, четверть медперсонала, работающего с COVID-19, имеет поздние антитела к возбудителю инфекции, что делает врачей невосприимчивыми к вирусу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу, а иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться у пациентов, перенесших ее бессимптомно.