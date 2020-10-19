В Новосибирске показали уникальную реконструкцию средневековых доспехов

В Новосибирске показали уникальную реконструкцию доспеха средневекового воина - важное напоминание об истории Джунгарского ханства. Результат работы сибирских учёных вскоре отправится в один из музеев Элисты. Именно калмыки являются прямыми наследниками западных монголов - джунгар или ойратов, однако и для Западной Сибири их история не чужая. Выставка, прошедшая в мультимедийном центре "Россия - моя история", стала хорошим напоминанием об этом. Увидеть редкий экспонат удалось и корреспонденту Накануне.RU.

"Малое монгольское нашествие", в ходе которого была создана последняя в истории кочевая империя, происходило в то время, когда в Европе шла Тридцатилетняя война, гвардейцы кардинала сражались с мушкетёрами, а Россия вела Северную войну со Швецией. События на востоке известны гораздо меньше, но здесь русские служилые люди встретились с воинственными степняками. Такие города как Омск, Бийск, Красноярск, а также первые остроги на территории Новосибирской области возникли именно на русско-джунгарском пограничье.

Только системный кризис, на который наложились эпидемия, серия военных поражений и раздор внутри правящей верхушки, привели к тому, что некогда могущественная кочевая держава исчезла, а многочисленный народ оказался практически полностью истреблён.

"Владения вассалов джунгар - енисейских кыргызов и телеутов начинались на границе нашей Новосибирской области, а уж всё, что южнее Телецкого озера, вплоть до Алма-Аты и до Иссык-Куля, это уже были коренные земли Джунгарии. Последнее великое кочевье очень напоминает эпоху переселения народов. В отличие от нашествия Чингис-хана, это была не единовременная спланированная акция, а часть народа снималась из Западной Монголии, Монгольского Алтая и откочёвывала через степи Казахстана и Южной Сибири", - рассказал доктор исторических наук Леонид Бобров.

Достижения джунгар в военном искусстве заимствовали их соседи. Использование пик переняли русские казаки, такой строй как казачья лава берёт корни именно в тактических приёмах степняков. Через казаков с военным искусством центральноазиатских степей познакомились в Польше, где появились уланы - легковооружённые всадники, сначала обстреливавшие противника, а затем атаковавшие его пиками. Уланы довольно долго, вплоть до Первой мировой войны, существовали в составе кавалерии европейских армий.

По словам директора исторического парка "Россия - моя история" (Новосибирск) Алексея Пронина, несмотря на то, что сегодня представлен один комплекс, это событие и для учреждения, и, самое главное, для исторической науки знаковое. "Здесь сегодня открывается окно в малоизвестную эпоху. Несмотря на то, что это было не так давно, не так далеко от нас, о том, что происходило на юге Сибири и в Центральной Азии, мы знаем очень немного, и по крупицам мы это собираем и восстанавливаем", - подчеркнул он.

Реплику доспеха изготовил главный инженер проекта "С сибирским воином через века" Юрий Филиппович. Он уже много лет занимается реконструкцией различных археологических находок, однако эта работа стала сложным испытанием и важным достижением даже для такого опытного мастера.

"В июне прошлого года мы заключили договор, а последние штрихи заканчивал в сентябре - то есть больше года ушло. Если сравнивать с остальными заказами - этот самый трудный. Это вершина в моей работе на данный момент", - рассказал Юрий Филиппович Накануне.RU.

Хотя воссоздание археологических предметов в научных целях не связано непосредственно с реконструкторским движением, нынешняя презентация привлекла внимание организаторов военно-исторических фестивалей.

"Мы делаем фестиваль "Сибирский огонь", где стараемся представить все исторические эпохи. Мы занимаемся обликом служилых людей Сибири 17-го века, которые как раз могли участвовать в боевых столкновениях, торговать, как-то взаимодействовать с джунгарами, которые были представлены на этой выставке. Материалы очень интересны. У нас исторические реконструкции могут быть более полноценными, а это вызывает интерес к истории родного края, потому что это земля, на которой мы сейчас живём. Всего в 100 км от нас - Умревинский острог, где эти ребята уже могли ходить и как-то общаться с русскими людьми, которые пришли в Сибирь", - рассказал Юрий Ермолаев из организации Сибпатриотцентр.

Внимание к презентации доспеха уделили и в Российском военно-историческом обществе. С речью выступил председатель регионального отделения РВИО Андрей Панфёров, обративший внимание на то, что военная история Сибири начинается именно в те эпохи.

Богатая история, наличие квалифицированных кадров, способных извлечь из земли немые свидетельства прошлого и заставить заговорить их в ходе реставрации или реконструкции, - всё это делает актуальной идею создания в новосибирском военном городке специализированного музея, посвящённого военному делу региона в разные эпохи. Как отметили участники мероприятия, эта идея не только назрела, но уже и перезрела. Нынешняя работа несомненно станет важным шагом в этом направлении.