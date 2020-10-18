В России коронавирус подтвердился ещё у 15,1 тыс. пациентов
За сутки в России коронавирус подтвердился у 15 тыс. 99 пациентов из 84 регионов. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 185 больных, выздоровели 5 тыс. 377 инфицированных, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Москва - 4610
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Московская область - 460
Нижегородская область - 289
Ростовская область - 288
Свердловская область - 243
Воронежская область - 233
Красноярский край - 222
Архангельская область - 218
Ханты-Мансийский АО - 200
Забайкальский край - 198
Алтайский край - 185
Иркутская область - 179
Томская область - 179
Кемеровская область - 177
Ставропольский край - 175
Волгоградская область - 175
Ульяновская область - 175
Мурманская область - 172
Ямало-Ненецкий АО - 171
Оренбургская область - 169
Омская область - 169
Саратовская область - 168
Республика Крым - 167
Пензенская область - 164
Республика Коми - 163
Новосибирская область - 149
Самарская область - 139
Тюменская область - 139
Республика Саха (Якутия) - 135
Республика Алтай - 133
Хабаровский край - 131
Республика Бурятия - 127
Пермский край - 125
Орловская область - 120
Удмуртская Республика - 115
Брянская область - 113
Тверская область - 113
Приморский край - 110
Ярославская область - 107
Краснодарский край - 106
Кировская область - 105
Ленинградская область - 102
Челябинская область - 102
Курская область - 97
Калужская область - 95
Ивановская область - 94
Республика Карелия - 93
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Республика Дагестан - 88
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Республика Хакасия - 79
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Астраханская область - 75
Тульская область - 74
Курганская область - 74
Сахалинская область - 73
Смоленская область - 71
Тамбовская область - 70
Новгородская область - 70
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Липецкая область - 67
Республика Башкортостан - 67
Республика Мордовия - 64
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Республика Тыва - 54
Республика Ингушетия - 51
Камчатский край - 50
Магаданская область - 49
Севастополь - 47
Республика Северная Осетия - 45
Чувашская Республика - 44
Республика Татарстан - 41
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 8
Чеченская Республика – 6
Всего в стране COVID-19 диагностирован у 1 млн 399 тыс. 334 инфицированных. С начала пандемии умерли 24 тыс. 187 пациентов, выздоровели – 1 млн 70 тыс. 576.