В России коронавирус подтвердился ещё у 15,1 тыс. пациентов

За сутки в России коронавирус подтвердился у 15 тыс. 99 пациентов из 84 регионов. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 185 больных, выздоровели 5 тыс. 377 инфицированных, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Москва - 4610

Санкт-Петербург - 674

Московская область - 460

Нижегородская область - 289

Ростовская область - 288

Свердловская область - 243

Воронежская область - 233

Красноярский край - 222

Архангельская область - 218

Ханты-Мансийский АО - 200

Забайкальский край - 198

Алтайский край - 185

Иркутская область - 179

Томская область - 179

Кемеровская область - 177

Ставропольский край - 175

Волгоградская область - 175

Ульяновская область - 175

Мурманская область - 172

Ямало-Ненецкий АО - 171

Оренбургская область - 169

Омская область - 169

Саратовская область - 168

Республика Крым - 167

Пензенская область - 164

Республика Коми - 163

Новосибирская область - 149

Самарская область - 139

Тюменская область - 139

Республика Саха (Якутия) - 135

Республика Алтай - 133

Хабаровский край - 131

Республика Бурятия - 127

Пермский край - 125

Орловская область - 120

Удмуртская Республика - 115

Брянская область - 113

Тверская область - 113

Приморский край - 110

Ярославская область - 107

Краснодарский край - 106

Кировская область - 105

Ленинградская область - 102

Челябинская область - 102

Курская область - 97

Калужская область - 95

Ивановская область - 94

Республика Карелия - 93

Белгородская область - 91

Костромская область - 91

Республика Калмыкия - 89

Республика Дагестан - 88

Рязанская область - 87

Псковская область - 86

Кабардино-Балкарская Республика - 84

Вологодская область - 83

Карачаево-Черкесская Республика - 83

Владимирская область - 80

Республика Хакасия - 79

Калининградская область - 78

Астраханская область - 75

Тульская область - 74

Курганская область - 74

Сахалинская область - 73

Смоленская область - 71

Тамбовская область - 70

Новгородская область - 70

Амурская область - 68

Липецкая область - 67

Республика Башкортостан - 67

Республика Мордовия - 64

Республика Адыгея - 55

Республика Марий Эл - 54

Республика Тыва - 54

Республика Ингушетия - 51

Камчатский край - 50

Магаданская область - 49

Севастополь - 47

Республика Северная Осетия - 45

Чувашская Республика - 44

Республика Татарстан - 41

Еврейская АО - 30

Ненецкий АО - 8

Чеченская Республика – 6

Всего в стране COVID-19 диагностирован у 1 млн 399 тыс. 334 инфицированных. С начала пандемии умерли 24 тыс. 187 пациентов, выздоровели – 1 млн 70 тыс. 576.