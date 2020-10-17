В Минске проходит Женский марш

В Минске проходит Женский марш - протестная акция, ставшая уже традиционной.

По сообщению РИА Новости, участницы марша собрались днем у торгового центра "Дана Молл" в Минске и двинулись по центральному проспекту города - проспекту Независимости - в центр белорусской столицы. Сначала они двигались без лозунгов и символики, но по дороге развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Участницы акции держат в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты. По мере движения к колонне присоединяются новые участники, не только женщины.

Сотрудников милиции рядом не видно, но по проспекту курсируют экипажи ГАИ.

Акции проходят с 9 августа, даты выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.