17 Октября 2020
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Силовики разбирают баррикаду в Минске (2020) | Фото: belta.by

В Минске проходит Женский марш

В Минске проходит Женский марш - протестная акция, ставшая уже традиционной.

По сообщению РИА Новости, участницы марша собрались днем у торгового центра "Дана Молл" в Минске и двинулись по центральному проспекту города - проспекту Независимости - в центр белорусской столицы. Сначала они двигались без лозунгов и символики, но по дороге развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Участницы акции держат в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты. По мере движения к колонне присоединяются новые участники, не только женщины.

Сотрудников милиции рядом не видно, но по проспекту курсируют экипажи ГАИ.

Акции проходят с 9 августа, даты выборов президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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В Минске проходит Женский марш

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Теги: женский марш, минск, протесты



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