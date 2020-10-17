17 Октября 2020
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Происшествия Москва
кинопроектор фильм кинематограф (2004) | Фото

Продюсер фильмов "Водитель для Веры" и "Папа" скончался после продолжительной болезни

Кинопродюсер Михаил Зильберман скончался накануне после продолжительной болезни, сообщает российский союз кинематографистов.

При участии Зильбермана вышли такие фильмы, как "Водитель для Веры", "Папа" и еще три десятка лент.

Михаил Зильберман родился 25 июля 1952 года в Москве. В 1974 году окончил Московский институт электронного машиностроения, в 1979 году – курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. Работал на киностудии им. Горького: администратором, директором картин. В 1986 году возглавил творческое объединение "Контакт" киностудии им. Горького, в 1988 году — российско-шведскую кинокомпанию "СТАРЛАЙТ". В 1997-2004 годах работал в "НТВ-ПРОФИТ". В 2004-2005 годы был продюсером телепрограммы "Кино в деталях" на канале СТС. С 2004 года работал в кинокомпании "ПРОФИТ" и являлся генеральным директором кинокомпании "ФИЛЬМ-ПРО".

В продюсерской фильмографии Зильбермана фильмы: "Дом с привидениями", "Сестрички Либерти", "Маленькая принцесса", "Две луны, три солнца", "Хочу в тюрьму", "Затворник", "Приходи на меня посмотреть "Русский бунт", "Подари мне лунный свет", "Радости и печали маленького лорда", "Водитель для Веры", "Папа", "Пыль времени", "Граница 1918" и др. Последние годы Михаил Анатольевич работал, в основном, на "Студии 217", где при его участии был создан целый ряд документальных фильмов, таких как "Янковский", "Упрямец Хуциев", "Ульянов про Ульянова" и др.

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Продюсер фильмов "Водитель для Веры" и "Папа" скончался после продолжительной болезни

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Теги: михаил зильберман, скончался, водитель для веры



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