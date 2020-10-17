День 99. В Хабаровске, несмотря на ковидные ограничения, прошла традиционная акция протеста

В Хабаровске 99-ый день продолжаются акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации заказных убийств.

Местное издание DVhab насчитало 500 человек, участвующих в акции, мэрия оценила количество участников в ту же цифру. Интерфакс со ссылкой на представителей оппозиции сообщает, что на старте было больше 1000 человек. По фотографиям и видеозаписям с митинга можно предположить, что численность была выше.

Во время акции задержаний не производилось, полицейские с помощью громкоговорителей призывали участников разойтись.

Добавим, что накануне в Хабаровском крае введены новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Врио главы региона Михаил Дегтярев заявил, что сейчас в крае занято почти 90% ковидных коек, до конца недели планируется развернуть 200 дополнительных мест для коронавирусных больных.

"Отменяем массовые мероприятия в помещениях. К сожалению, впервые придётся отменить и торжественное собрание ко Дню рождения края. В мероприятиях на улице могут участвовать не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции", - написал Дегтярев в Telegram.