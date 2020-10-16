В регионах УрФО выдали кредитов на 312 миллиардов рублей

В регионах УрФО за девять месяцев текущего года выдали ипотечных кредитов на сумму 312 млрд руб. передает корреспондент Накануне.RU.

Всего было введено 3 млн кв. м жилья. Сумма кредитов по льготной ставке в 6,5% составила 40 млрд руб. Всего было выдано 20 тыс. таких кредитов. Также 30 млрд руб. были направлены на решение проблем обманутых дольщиков.

Соответствующие данные озвучил полпред Николай Цуканов на совещании с главами субъектов УрФО по реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Напомним, в полпредстве также не исключили возможность снижения ипотечной ставки до уровня ключевой ставки ЦБ - 4,25%.