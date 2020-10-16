16 Октября 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Вакцину "Спутник V" начали испытывать на добровольцах-пенсионерах

Вакцину от коронавируса "Спутник V" начали испытывать на добровольцах старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ранее министерство выдало разрешение на испытания в этой возрастной группе.

По словам Мурашко, для такой категории пациентов будут выработаны особые параметры вакцины, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в основных клинических испытаниях пожилые люди и дети, а также люди с хроническими заболеваниями участвовать не будут.

Между тем, в ближайшее время начнутся пострегистрационные испытания второй российской вакцины – "ЭпиВакКорона". Этой вакциной планируется прививать людей из групп риска вне рамок исследования.

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Вакцину "Спутник V" начали испытывать на добровольцах-пенсионерах

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Теги: спутник v, вакцина от коронавируса, добровольцы, пенсионеры, клинические испытания



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