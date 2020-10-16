16 Октября 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Бывший главный санврач Москвы: "Не могу понять происходящего!"

Заместитель директора НИИ им. Мечникова, вирусолог, бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов выступил с оценкой адекватности предпринимаемых мер борьбы с COVID-19 нынешними властями.

"По поводу всей этой пандемии я вот что скажу. Сегодня 10 тыс. выявленных условных больных на всю великую Россию, и мы надеваем маски, уходим на "удаленку", столбики рисуем, а когда появился новый вирус гриппа H1N1 "Гонконг", максимальная пиковая заболеваемость только в Москве была 102 тыс. обратившихся за медицинской помощью в сутки! Это невыявленных, у кого вирус был. Тогда не искали, у кого он имелся. Это были больные, которые сами обращались за медицинской помощью. У них присутствовала высокая температура, интоксикация, головная и мышечная боль, слабость и другие симптомы гриппа. Конечно, кто-то и погибал. А теперь скажите, 102 тыс. на Москву в сутки и 10 тыс. на всю Россию – сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?" - задается вопросом Николай Филатов в беседе с изданием "Бизнес Online".

Он говорит, что как вирусолог, занимающийся этим всю жизнь, не может понять происходящего сегодня. "В прошлом году заболеваемость респираторными инфекциями была выше, чем в этом, но о пандемии никто не говорил", - добавляет специалист.

Напомним, что по данным оперативного штаба и Роспотреднадзора, за истекшие сутки (15-16 октября) количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в стране превысило 15 тыс.

Власти Москвы потребовали перевести до 30% работников компаний на удаленную форму работы (рекомендация – до 50% сотрудников), в столице действуют ограничения для передвижения лиц пенсионного возраста, по распоряжению мэрии часть старших классов переведена на дистанционное обучение.

Вирус H1N1 был впервые выявлен в Гонконе в 1968 году и начал распространяться по миру с необычайной скоростью. Количество жертв до сих пор точно неизвестно, называются цифры от 1 до 4 млн человек по всему миру.

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Бывший главный санврач Москвы: "Не могу понять происходящего!"

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Теги: Николай Филатов, вирусы, пандемия, рост заболеваемости



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