16 Октября 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в России впервые превысило 15 тысяч

За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 5049

  Санкт-Петербург - 647

  Московская область - 448

  Ростовская область - 285

  Нижегородская область - 285

  Воронежская область - 226

  Свердловская область - 219

  Красноярский край - 212

  Архангельская область - 197

  Ханты-Мансийский АО - 196

  Забайкальский край - 188

  Алтайский край - 181

  Ульяновская область - 180

  Иркутская область - 180

  Томская область - 180

  Кемеровская область - 175

  Волгоградская область - 172

  Республика Крым - 171

  Оренбургская область - 170

  Ставропольский край - 167

  Мурманская область - 165

  Омская область - 165

  Ямало-Ненецкий АО - 164

  Пензенская область - 160

  Республика Коми - 159

  Саратовская область - 157

  Самарская область - 136

  Тюменская область – 136

  Республика Саха (Якутия) - 133

  Новосибирская область - 129

  Хабаровский край - 123

  Республика Карелия - 121

  Удмуртская Республика - 118

  Орловская область - 117

  Республика Бурятия - 117

  Пермский край - 115

  Брянская область - 107

  Тверская область - 106

  Ярославская область - 104

  Краснодарский край - 104

  Приморский край - 104

  Кировская область - 103

  Челябинская область - 102

  Ленинградская область - 100

  Белгородская область - 91

  Курская область - 90

  Ивановская область - 89

  Рязанская область - 89

  Калужская область - 88

  Республика Дагестан - 88

  Республика Алтай - 86

  Республика Калмыкия - 85

  Вологодская область - 84

  Кабардино-Балкарская Республика - 83

  Владимирская область - 82

  Костромская область - 81

  Карачаево-Черкесская Республика - 79

  Сахалинская область - 77

  Тульская область - 73

  Калининградская область - 73

  Республика Башкортостан - 73

  Смоленская область - 72

  Астраханская область - 71

  Курганская область - 70

  Республика Хакасия - 69

  Тамбовская область - 68

  Липецкая область - 67

  Псковская область - 66

  Республика Мордовия - 64

  Новгородская область - 63

  Амурская область - 61

  Республика Ингушетия - 53

  Республика Адыгея - 50

  Магаданская область - 48

  Республика Тыва - 46

  Республика Марий Эл - 45

  Камчатский край - 45

  Республика Северная Осетия - 42

  Севастополь - 42

  Республика Татарстан - 39

  Чувашская Республика - 38

  Еврейская АО - 30

  Ненецкий АО - 9

  Чеченская Республика - 4

  Чукотский АО - 4

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Количество заразившихся коронавирусом за сутки в России впервые превысило 15 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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