Количество заразившихся коронавирусом за сутки в России впервые превысило 15 тысяч
За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 5049
Санкт-Петербург - 647
Московская область - 448
Ростовская область - 285
Нижегородская область - 285
Воронежская область - 226
Свердловская область - 219
Красноярский край - 212
Архангельская область - 197
Ханты-Мансийский АО - 196
Забайкальский край - 188
Алтайский край - 181
Ульяновская область - 180
Иркутская область - 180
Томская область - 180
Кемеровская область - 175
Волгоградская область - 172
Республика Крым - 171
Оренбургская область - 170
Ставропольский край - 167
Мурманская область - 165
Омская область - 165
Ямало-Ненецкий АО - 164
Пензенская область - 160
Республика Коми - 159
Саратовская область - 157
Самарская область - 136
Тюменская область – 136
Республика Саха (Якутия) - 133
Новосибирская область - 129
Хабаровский край - 123
Республика Карелия - 121
Удмуртская Республика - 118
Орловская область - 117
Республика Бурятия - 117
Пермский край - 115
Брянская область - 107
Тверская область - 106
Ярославская область - 104
Краснодарский край - 104
Приморский край - 104
Кировская область - 103
Челябинская область - 102
Ленинградская область - 100
Белгородская область - 91
Курская область - 90
Ивановская область - 89
Рязанская область - 89
Калужская область - 88
Республика Дагестан - 88
Республика Алтай - 86
Республика Калмыкия - 85
Вологодская область - 84
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Владимирская область - 82
Костромская область - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 79
Сахалинская область - 77
Тульская область - 73
Калининградская область - 73
Республика Башкортостан - 73
Смоленская область - 72
Астраханская область - 71
Курганская область - 70
Республика Хакасия - 69
Тамбовская область - 68
Липецкая область - 67
Псковская область - 66
Республика Мордовия - 64
Новгородская область - 63
Амурская область - 61
Республика Ингушетия - 53
Республика Адыгея - 50
Магаданская область - 48
Республика Тыва - 46
Республика Марий Эл - 45
Камчатский край - 45
Республика Северная Осетия - 42
Севастополь - 42
Республика Татарстан - 39
Чувашская Республика - 38
Еврейская АО - 30
Ненецкий АО - 9
Чеченская Республика - 4
Чукотский АО - 4