Правительство России объявило 31 декабря нерабочим днем

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2021 году.

Так, выходные дни 2 и 3 января обеспечивают россиянам перенос на два дня – пятницу, 5 ноября (таким образом, в ноябре получатся длинные выходные с 4 по 7 число), а также пятницу, 31 декабря.

"Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник", - говорится в постановлении.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).