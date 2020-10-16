Правительство России объявило 31 декабря нерабочим днем

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Правительство России объявило 31 декабря нерабочим днем

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2021 году.

Так, выходные дни 2 и 3 января обеспечивают россиянам перенос на два дня – пятницу, 5 ноября (таким образом, в ноябре получатся длинные выходные с 4 по 7 число), а также пятницу, 31 декабря.

"Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник", - говорится в постановлении.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правительство России объявило 31 декабря нерабочим днем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: правительство россии, перенос, выходные дни, 31 декабря



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети