16 Октября 2020
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Общество Челябинская область
вырубка деревьев, Златоуст, (2020) | Фото: vk.com/civilpatrol

В Златоусте общественников обеспокоила вырубка реликтового леса

В Златоусте общественники обнаружили незаконную вырубку реликтового леса, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

О вырубке сосен вблизи базы "Спартак" сообщили местные жители. Общественники выехали на место, но разрешительных документов на вырубку им не показали.

По словам представителя "Гражданского патруля" Андрея Королева, им сообщили, что здесь не только рубят деревья, но и жгут костры, что запрещено.

вырубка деревьев, Златоуст,(2020)|Фото: vk.com/civilpatrol

"Также нам стало известно, что стволы спиленных сосен по ночам куда-то вывозят на крытых фурах, и мы полагаем, что в этом должны срочно разобраться правоохранительные органы", - подчеркнул он.

"Гражданский патруль" обратился в прокуратуру области с просьбой провести проверку по данному факту.

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В Златоусте общественников обеспокоила вырубка реликтового леса

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Теги: лес, деревья, вырубка,



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