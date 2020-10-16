Игрок "Челси" Виктор Мозес официально перешёл в "Спартак"
Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о переходе игрока "Челси" Виктора Мозеса.
29-летний футболист перешёл в российский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Как сообщает пресс-служба красно-белых, присутствует возможность выкупа трансфера игрока.
Виктор Мозес – игрок «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
Виктор перешел к нам из @ChelseaFC на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде! 💪#ВитяТыДома 🇳🇬
Кроме "Челси" нигериец выступал в английских "Уигане", "Ливерпуле", "Сток Сити" и "Вест Хэме", а также в турецком "Фенербахче" и итальянском "Интере".
В Англии Виктор становился чемпионом страны, за сборную Нигерии выигрывал Кубок африканских наций. Способен сыграть на разных позициях, как в защите, так и в атаке, преимущественно на правом фланге.
Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов 👀 😉#ВитяТыДома 🇳🇬 pic.twitter.com/STp4AH9Nvg— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020