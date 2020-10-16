Игрок "Челси" Виктор Мозес официально перешёл в "Спартак"

Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о переходе игрока "Челси" Виктора Мозеса.

29-летний футболист перешёл в российский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона. Как сообщает пресс-служба красно-белых, присутствует возможность выкупа трансфера игрока.

Виктор Мозес – игрок «Спартака» 🔴⚪️



Виктор перешел к нам из @ChelseaFC на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде! 💪#ВитяТыДома 🇳🇬 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

Кроме "Челси" нигериец выступал в английских "Уигане", "Ливерпуле", "Сток Сити" и "Вест Хэме", а также в турецком "Фенербахче" и итальянском "Интере".

В Англии Виктор становился чемпионом страны, за сборную Нигерии выигрывал Кубок африканских наций. Способен сыграть на разных позициях, как в защите, так и в атаке, преимущественно на правом фланге.