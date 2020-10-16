В Нижневартовске День народного единства отпразднуют онлайн

В Нижневартовске День народного единства отпразднуют онлайн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Это решение было принято на очередном заседании Антитеррористической комиссии Нижневартовска, которое состоялось под председательством главы муниципалитета Василия Тихонова. Сообщается, что такой формат позволил бы минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность жителей и гостей города - в особенности беременных женщин, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Тем не менее, меры антитеррористической защищенности останутся неизменными. Вне зависимости от формата празднования будет усилена охрана объектов жизнеобеспечения города. В учреждениях социальной сферы пройдут дополнительные инструктажи для персонала по соблюдению правил пожарной безопасности.

Также на заседании обсудили усиление мер антитеррористической защищенности на объекте незавершенного строительства, расположенного вблизи строящегося Лицея №1 имени А.С. Пушкина в 18 квартале. Напомним, в 2012 году компания "Альянстрансстрой" приобрела в аренду земельный участок площадью 9 971 кв. м под строительство детского сада. Однако со временем работы по возведению социального учреждения были приостановлены, объект перешел в разряд "незавершенных", а по договору аренды скопилась задолженность. В итоге компанию признали банкротом, была введена процедура конкурсного производства, у объекта появился новый собственник. В ближайшее время в его адрес будет направлено уведомление о необходимости консервации объекта (с целью приведения его и стройплощадки в состояние, отвечающее требованиям антитеррористической защиты населения).

Председатель АТК города Нижневартовска обратил внимание членов комиссии на необходимость обеспечения антитеррористической защищенности как на самом объекте, так и на прилегающей к нему территории.

"Незавершенный строительный объект находится рядом с лицеем, поэтому каждому ведомству, отвечающему за безопасность, следует направить усилия на соблюдение требований антитеррористической защиты будущих лицеистов, их родителей, педагогов и остальных граждан", - отметил Василий Тихонов.