ВОЗ: Лекарства от коронавируса не снижают смертность и количество людей на ИВЛ

Новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признало четыре лекарства от коронавируса практически не влияющими на смертность пациентов. Ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, которые сейчас широко используются для лечения COVID-19 (в том числе и в России), не снижают риск летального исхода и тяжелого течения болезни, когда требуется искусственная вентиляция легких. Данные об исследовании опубликовала газета Financial Times. В ходе исследования использовались данные о лечении 11 266 госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.